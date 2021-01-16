Вычитать на ошибки

Редактирование и КорректураЗавершен21 заявка517 просмотров
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Необходимо вычитать на грамматические, стилистические ошибки листовку.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
dianaon
Диана 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
Задание выполнено. Благодарю за сотрудничество. Сроки выдержаны. Все в рамках ТЗ.
Была рада сотрудничеству )