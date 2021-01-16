Вычитать на ошибки

Работа с текстом научной статьи, редактирование, реврайтинг, поиск дополнительной литературы. Объем статьи ориентировочно 20 страниц на математическую тематику.
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Необходимо вычитать на грамматические, стилистические ошибки листовку.
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