Вычитать на ошибки

[b]Главная задача — переработать [url=https://docs.google.com/document/d/19vqiVK8cKCXVBc7yGEB8ntgGpn3plTbIAoWKkGynzYs/edit?usp=sharing]текст[/url] под паспорт специальности 05.13.11, переставив фокусы с интеллектуализации на функциональный подход.[/b] [list][*]Текст полностью должен быть авторским, однако количество заимствований обычных выражений, конечно же, может быть произвольным.[/list] [list][*]Шрифт Arial 11, всё форматирование по образцу по [url=https://docs.google.com/document/d/19vqiVK8cKCXVBc7yGEB8ntgGpn3plTbIAoWKkGynzYs/edit?usp=sharing]ссылке[/url][/list] [list][*]Дополнительно: ...