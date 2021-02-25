Копирайтинг, контент-маркетолог, редактор, семантик

Мой опыт совмещает 4-летнюю работу семантиком (сбор ядер,кластеризация) и seo-аналитиком(младшим), 11-летний опыт работы в профессиональной журналистике (штат печатных

СМИ), успешная работа редактором интернет-порталов, опыт работы специалистом по

связям с общественностью. Все это помогает оптимизировать контент сайтов на

более профессиональном уровне, нежели мои конкуренты со знанием seo.

Отменно работаю с текстами - опыт формирования ТЗ для копирайтеров, Редактура текстов, проверка правильности вхождений ключей,

учитывая параметры переспама, водянистости, облака тегов и прочих. Знакома с

фильтрами поисковиков.

Имею большой багаж опыта в составления семантических ядер для сайтов (порядка 20 готовых проектов, в частности в топ3). Структура

строится на основе анализа конкурентов в том числе.

Навыки HRдеятельности. Опыт в создании команды для работы над проектом. Подбор авторов,

корректоров, курирование их работы;

Обрабатываю (ретушь в том числе) фотоматериалы (Photoshop).

Огромный опыт работы с наполнением статьями, в том числе новостийными, заполнения интернет-магазинов.