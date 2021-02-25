MarinaMariu

Марина Макарова MarinaMariu

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг, контент-маркетолог, редактор, семантик

Мой опыт совмещает 4-летнюю работу семантиком (сбор ядер,кластеризация) и seo-аналитиком(младшим), 11-летний опыт работы в профессиональной журналистике (штат печатных

СМИ), успешная работа редактором интернет-порталов, опыт работы специалистом по

связям с общественностью. Все это помогает оптимизировать контент сайтов на

более профессиональном уровне, нежели мои конкуренты со знанием seo.

Отменно работаю с текстами - опыт формирования ТЗ для копирайтеров, Редактура текстов, проверка правильности вхождений ключей,

учитывая параметры переспама, водянистости, облака тегов и прочих. Знакома с

фильтрами поисковиков.

Имею большой багаж опыта в составления семантических ядер для сайтов (порядка 20 готовых проектов, в частности в топ3). Структура

строится на основе анализа конкурентов в том числе.

Навыки HRдеятельности. Опыт в создании команды для работы над проектом. Подбор авторов,

корректоров, курирование их работы;

Обрабатываю (ретушь в том числе) фотоматериалы (Photoshop).

Огромный опыт работы с наполнением статьями, в том числе новостийными, заполнения интернет-магазинов.

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Отзывы заказчиков

dimacer
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сбор СЯ и задание для копирайтера регион Украина
Грамотный сбор и анализ СЯ
Хороший заказчик! Задание дано четко, оплата вовремя.
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