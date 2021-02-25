Мой опыт совмещает 4-летнюю работу семантиком (сбор ядер,кластеризация) и seo-аналитиком(младшим), 11-летний опыт работы в профессиональной журналистике (штат печатных
СМИ), успешная работа редактором интернет-порталов, опыт работы специалистом по
связям с общественностью. Все это помогает оптимизировать контент сайтов на
более профессиональном уровне, нежели мои конкуренты со знанием seo.
Отменно работаю с текстами - опыт формирования ТЗ для копирайтеров, Редактура текстов, проверка правильности вхождений ключей,
учитывая параметры переспама, водянистости, облака тегов и прочих. Знакома с
фильтрами поисковиков.
Имею большой багаж опыта в составления семантических ядер для сайтов (порядка 20 готовых проектов, в частности в топ3). Структура
строится на основе анализа конкурентов в том числе.
Навыки HRдеятельности. Опыт в создании команды для работы над проектом. Подбор авторов,
корректоров, курирование их работы;
Обрабатываю (ретушь в том числе) фотоматериалы (Photoshop).
Огромный опыт работы с наполнением статьями, в том числе новостийными, заполнения интернет-магазинов.