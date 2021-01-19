Транскрибация Аудио в Текст

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки465 просмотров
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Транскрибация интервью, длительность - полтора часа.

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3 года назад
Loomef
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$16
1 день
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