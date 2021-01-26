Набор текста стихов из PDF в Word. Обновление проекта.

Редактирование и КорректураЗавершен46 заявок898 просмотров
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Страниц около 1 000. Пример текста во вложении.

3 года назад
mikhail500500
26 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anje-ks
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$13
6 дней
Молодец! ОЧЕНЬ оперативно и совсем бюджетно. Рекомендую.
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