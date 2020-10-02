Aljonati

Алена Aljonati

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
[email protected]

Набор текстов, перевод  из PDF и других графических форматов  в WORD.Расшифровка аудио и видео записей.

Опыт работы более трех лет.

К работе отношусь серьезно и ответственно.

Буду рада сотрудничеству!)

Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
4 года назад
Перепечатать текст на фото в формат word
Всё хорошо, рекомендую.
Очень интересное интервью! Работу выполняла и углублялась в тему!) Буду рада продолжить сотрудничество!
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guest_16080824791734
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Транскрибация текста - 15 видео от 6 до 15 минут каждое
Спасибо Алена за очень качественно выполненную работу, всегда раньше срока. Всем рекомендую. С удовольствием буду работать в будущем.
Очень рада нашему с Мариной сотрудничеству! Задания интересные. Всегда на связи. Буду рада продолжать сотрудничество!!! Спасибо!)
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Marinaily
Марина 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Траскрибация видео в текст (дословная)
Вам спасибо!
Как всегда - все четко и интересно!) Спасибо за доверие!
Ответный отзыв
Marinaily
Марина 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация прямого эфира в Инстраграм в текст.
Спасибо !
И Вам спасибо! Рада продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Marinaily
Марина 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация видео в текст
Спасибо Алене за быстрое и качественное исполнение
Спасибо, Марина за работу! Задачи поставлены четко, оплата мгновенная! Буду рада продолжить сотрудничество!
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Транскрибация
25 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
19 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга