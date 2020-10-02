Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.Расшифровка аудио и видео записей.
Опыт работы более трех лет.
К работе отношусь серьезно и ответственно.
Буду рада сотрудничеству!)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Расшифровка видео702 просмотра
- Расшифровка интервью1046 просмотров
- Расшифровка дословная995 просмотров
- Набор текста Инструкция и правила Клуба "ПРАДАР"902 просмотра
- Набор текста Устав1205 просмотров
- Расшифровка интервью610 просмотров
- Расшифровка сериала477 просмотров
- Расшифровка интервью1275 просмотров
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- Аренда офисных помещений398 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Всё хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень интересное интервью! Работу выполняла и углублялась в тему!) Буду рада продолжить сотрудничество!
$1
10 баллов
4 года назад
Спасибо Алена за очень качественно выполненную работу, всегда раньше срока. Всем рекомендую. С удовольствием буду работать в будущем.
Ответный отзыв
Очень рада нашему с Мариной сотрудничеству! Задания интересные. Всегда на связи. Буду рада продолжать сотрудничество!!! Спасибо!)
$6
10 баллов
5 лет назад
Вам спасибо!
Ответный отзыв
Как всегда - все четко и интересно!) Спасибо за доверие!
$4
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
И Вам спасибо! Рада продолжить сотрудничество!
$4
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Алене за быстрое и качественное исполнение
Ответный отзыв
Спасибо, Марина за работу! Задачи поставлены четко, оплата мгновенная! Буду рада продолжить сотрудничество!
Транскрибация
25 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
19 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга