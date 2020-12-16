borisbsd

Борис borisbsd

 
43 годаИзраиль/Герцлия
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$76
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sanek-dev
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Движек NetCat - вставить 2 баннера
5+
Отличный специалист, быстрое и четкое решение - рекомендую.
Ответный отзыв
UliaMotovilova
Юлия 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Текст превратить в pdf файлик
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Прекрасно выполнено поставленное задание! Наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
dmitriewicz
Григорий 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Перевод с китайского на русский
Благодарю заказчика за возможность показать свои способности, постановка задачи, оплата - всё чётко.
Отличный перевод на китайский, рекомендую.
Ответный отзыв
Nataly_ww
Наталья 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$27
10 баллов
3 года назад
Гиф-баннеры 6 штучек
Все отлично!
Прекрасный исполнитель. Могу рекомендовать для сотрудничества.
Ответный отзыв
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
3 года назад
Работа над самописным движком
Спасибо за заказ, все отлично, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Хороший профессионал своего дела. Стоит обращаться.
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