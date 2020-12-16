Необходим дизайн визитки (данные предоставлю) и красивый логотип к ней ((в последствии и для фирмы будет использоваться). Логотип: Придумать используя различные знаки (оккультные, философские, символы для удачи, богатства, просветления), можно использовать базис (буквы из Фамилии) и иные ...
- Логотипы и Знаки28 заявокЗакрытгод назад
Нужен красивый логотип на визитку (в последствии и для фирмы будет использоваться), оптимально красиво вписать в визитку (дизайн). Придумать используя различные знаки (оккультные, философские, символы для удачи, богатства, просветления), можно использовать базис (буквы из Фамилии) и ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрытгод назад
Нужен Специалист по движку DLE Исправить некоторые косяки и поправить работу скрипта /go,php (тот, что делает ссылки не прямыми, а через сайт).Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрытгод назад
Даю текст, его нужно запихнуть в pdf файл (формат). Вставить логотип или название сайта в шапку, в принципе и все. Текст уже отформатирую (абзацы, отступы и прочее в html) - если это важно. Ну.. и в будущем не ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен сценарий для ролика (о компании). Я готов набросать текст в телеграмм (голосом), Ваша задача красиво все перефразировать и изложить в текстовом редакторе (ворд к примеру). В принципе и все, сам немного косноязычен - но тезисы предоставлю.Сценарии22 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт на движке NetCat - нужно вставить 2 рекламные баннера и все) Через фтп идеально.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
сайт на движке NetCat - нужно вставить 2 рекламные баннера и все)Баннеры1 заявкаЗакрыт3 года назад
Перевод с русского на турецкий - небольшой текст.Переводы36 заявокЗакрыт3 года назад
Перевод с китайского на русский - 1 статьи из СМИ журнала.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать гиф-баннеры 6 штучек. Какие ТЗ предоставлю.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Куплен самописный движек, который нужно привести в порядок и внести ряд правок под новый проект. Работа с кодом, внесения новых разделов, исправление старых. Работа с админкой, небольшие правки по графике и картинкам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Внедрить картинки (элементы дизайна) в действующий сайт. Псд исходники есть и уже отверстанные тоже, вопрос только в интеграции. P.S. Html файлов для интеграции не нашел. Видимо все зашито в скриптах или модулях (но это взгляд личный, может ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Переводы с русского на иврит - время от времени небольшие переписки P.S. Только для носителя языкаПереводы5 заявокЗакрыт3 года назад
Внедрить картинки (элементы дизайна) в действующий сайт. Псд исходники есть и уже отверстанные, вопрос только в интеграции. P.S. Как выяснилось на сайте нет html... а почти все картинки вставляются как-то через скрипты или модули. То есть, нужно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Внедрить картинки (элементы дизайна) в действующий сайт. Псд исходники. Отверстать и вставить в код.HTML-верстка25 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен небольшой дизайн для проекта (не с нуля, а некоторые элементы) - ТЗ скину. Приветствуется быстрая работа, свое видение и предложения по ТЗ. В целом ... все )Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Программист который делал проект давно утерян. Остался движек сайта - который нужно внести правки, исправить ошибки, чуток подлатать и переделать. ТЗ скину в ЛС, если система движка будет понятно - посотрудничаем. Написан вроде на php, ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
В Twitter нужно 2 картинки - шапка и логотипчик. ТЗ по ним предоставлю, ничего сверхестественного)Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Получил .rtf файл, но открыть его не могу. Выдает ошибку (общая ошибка ошибка ввода вывода) Через блокнот открывает в какой-то непонятной кодировке. Попытаться восстановить.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно перевести небольшой текст на русский с корейского (Южная Корея) - небольшой кусочек переписки (символов 200). Срочно.Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад