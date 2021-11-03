UliaMotovilova

Юлия UliaMotovilova

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводы EN/RUS, набор/редактирование текстов, видеомонтаж

Высшее техническое образование: ИТМО, Техническая физика, Информационные технологии топливно-энергетического комплекса, бакалавр

Владею английским языком на уровне B2.

Имеется диплом о высшем дополнительном профессиональном образовании "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации."

Во время обучения был получен большой опыт перевода с русского на английский и наоборот.

Владею навыками работы в Word, навыками быстрой и слепой печати

Умею монтировать видео в Adobe Premiere Pro

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0 из 5

Отзывы заказчиков

nvks07
56 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скопировать и отредактировать курс на Геткурсе 2
Очень давно сотрудничаю с Юлией и всегда довольна
nvks07
56 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Скопировать и отредактировать курс на Геткурсе
Давно сотрудничаю с Юлией, всегда довольна
guest_16390522480557
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Курс
Большое спасибо Юле за выполненный заказ, все было сделано качественно и вовремя, обязательно при необходимости буду сама обращаться к Юле и всем рекомендую👍
Понятная задача, адекватные сроки выполнения, своевременная хорошая оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Marinaily
Марина 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Транскрибация вебинара в текст. Заказ№2. 08-11-21
Юля, спасибо! Все качественно и вовремя. Рекомендую
Хороший заказчик, четкая задача, оплата вовремя. Буду рада поработать снова!
Ответный отзыв
ksenya_z
Ксения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Транскрибация видео
Рекомендую как отличного исполнителя: задание было выполнено быстро, хорошо, без лишних вопросов.
Быстро отвечает на все вопросы, оплата вовремя, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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Редактирование и Корректура
21 отзыв
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
16 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
14 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
10 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
7 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
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