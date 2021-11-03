Переводы EN/RUS, набор/редактирование текстов, видеомонтаж
Высшее техническое образование: ИТМО, Техническая физика, Информационные технологии топливно-энергетического комплекса, бакалавр
Владею английским языком на уровне B2.
Имеется диплом о высшем дополнительном профессиональном образовании "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации."
Во время обучения был получен большой опыт перевода с русского на английский и наоборот.
Владею навыками работы в Word, навыками быстрой и слепой печати
Умею монтировать видео в Adobe Premiere Pro
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Портфолио
- Монтаж видео для Instagram (2)794 просмотра
- Монтаж видео для Instagram594 просмотра
- Демонстрационный ролик игры666 просмотров
- Пример озвучивания текста на английском языке572 просмотра
- Склеить два видео, замазать имена, озвучить348 просмотров
- Перевод технического текста374 просмотра
- Примеры работ по видеомонтажу448 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Очень давно сотрудничаю с Юлией и всегда довольна
$5
10 баллов
3 года назад
Давно сотрудничаю с Юлией, всегда довольна
$10
10 баллов
3 года назад
Большое спасибо Юле за выполненный заказ, все было сделано качественно и вовремя, обязательно при необходимости буду сама обращаться к Юле и всем рекомендую👍
Ответный отзыв
Понятная задача, адекватные сроки выполнения, своевременная хорошая оплата. Однозначно рекомендую!
$14
10 баллов
3 года назад
Юля, спасибо! Все качественно и вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая задача, оплата вовремя. Буду рада поработать снова!
$10
10 баллов
4 года назад
Рекомендую как отличного исполнителя: задание было выполнено быстро, хорошо, без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Быстро отвечает на все вопросы, оплата вовремя, рекомендую к сотрудничеству
Редактирование и Корректура
21 отзыв
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
16 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
14 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
10 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
7 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга