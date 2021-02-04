Перевод с русского на турецкий

Необходимо перевести субтитры на испанский по видео-инструкции http://bit.ly/36I570Q на следующие видео: 1) Способы открыть замок: https://www.youtube.com/watch?v=mFDueAccwuE 2) Гаджеты для яиц - Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=qNaUzirinUw 3) Гаджеты для яиц - Часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=s0LfOBJdPJ4 4) Гаджеты для кукурузы: https://www.youtube.com/watch?v=ZOkgIVV1kTU 5) Гаджеты-открывашки: https://www.youtube.com/watch?v=8kNGWDR_wCU 6) Что ...
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Необходимо перевести интервью в конце видео [url=https://youtu.be/p4dkSxdrtXg]https://youtu.be/p4dkSxdrtXg [/url]потом перевод будет добавлен субтитрами к видео. [url=https://docs.google.com/document/d/1gq34-jcDr4CxmYLDoSd9NZsYOjvXRdSXD1f5g-Nsg6U/edit]https://docs.google.com/document/d/1gq34-jcDr4CxmYLDoSd9NZsYOjvXRdSXD1f5g-Nsg6U/edit[/url] Перевод на английский оформите пожалуйста строчку немецкого под ней переводЗавершен3 года назад