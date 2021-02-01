Перевод на английский

ПереводыЗакрыт9 заявок245 просмотров
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Нужно перевести текст на англ язык. Это краткая биография диджея. Поэтому техническая точность не нужна, больше художественный уклон). текст около или менее 1000 знаков.

3 года назад
rmisergey
Сергей 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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