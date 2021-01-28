Требуется переводчик с русского на китайский

ПереводыЗакрыт11 заявок435 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Работа удалённо.

3 года назад
nadkar90
Надежда 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад