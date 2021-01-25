Услуга переводчика и представителя в Польше

Нужен человек прекрасно владеющий польским и русским языками.

Бойкий и готовый звонить и иногда выезжать и делать поручения по Польше.

Вести переговоры, проверять погрузку растений в фуру.

Работа периодическая невозможно предсказать как много и как часто нужно будет.

Жду ваших откликов.