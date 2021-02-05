Необходим перевод на португальский

$2
ПереводыЗавершен13 заявок595 просмотров
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Необходим перевод на португальский

https://docs.google.com/document/d/1j152jVgLdQtaK6mQ5d2bZ2_QZOnhvrMRUEPNAD81-kc/edit?usp=sharing

Вычитывать будет нейтив,  посему за большое число ошибок - штрафы. 

В приоритете скорость и качесто.  Сначала на тест берем один текст, потом остальные.  В списке 20 текстов всего будет. Указываем цену за 1000 символов либо за 100 слов. 

3 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранные исполнители
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
3 года назад
$20
2 дня
Все отлично.
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MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
8 часов назад
3 года назад
$8
3 дня
супер перевод. Рекомендую
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