Создание профилей и постинг

ПереводыЗакрыт31 заявка4967 просмотров
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Задача:

Создать 10 профилей на зарубежном форуме

С помощью https://translate.google.ru/ постить сообщения. На каждый профиль по 100 сообщений в среднем.

Необходимо: умение подключаться к удаленному рабочему столу. Работа через RDP

Оплата:

Регистрация 10 руб

Постинг 4 руб/сообщение.

По прежнему ищу исполнителя

3 года назад
Dominikkaros
Доминик 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад