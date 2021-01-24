Добрый день, уважаемые исполнители, Нужен переводчик (желательно носитель языка) для перевода описаний ювелирных изделий с немецкого на шведский. Вам будут даны тексты на немецком для сережек, цепочек и браслетов из золота, их нужно будет перевести на шведский ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходный документ для перевода
Структура таблицы :
- Picture - Картинка для понимания контекста.
- Section - раздел.
- Key - техническая информация.
- Current content (RU) - текущая фраза. Написаны разными разработчиками.
- Edited (RU) - Фраза на русском
- EN - Фраза на англ языке
- ES - столбец для перевод на Испанский
Задание
- Перевести Русские фразы на Испанский. Результат записать в столбец ES
Никакого машинного перевода. При приемке работы будет проверяться популярными переводчиками.
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