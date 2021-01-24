Перевод на Испанский

ПереводыЗавершен11 заявок404 просмотра
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Исходный документ для перевода

Структура таблицы :

  • Picture  - Картинка для понимания контекста. 
  • Section - раздел.
  • Key - техническая информация.
  • Current content (RU)  - текущая фраза. Написаны разными разработчиками.
  • Edited (RU) - Фраза на русском
  • EN - Фраза на англ языке
  • ES - столбец для перевод на Испанский

Задание 

  • Перевести Русские фразы на Испанский. Результат записать в столбец ES
Важное замечение! 

Никакого машинного перевода.  При приемке работы будет проверяться популярными переводчиками. 

3 года назад
Zabrus
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$62
3 дня
Очень подошло наличие у исполнителя понмиание моей сферы. Отлично сработали
С Андреем очень приятно работать. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую Андрея как надежного заказчика!