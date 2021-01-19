Перевод текста на иврит (с русского или английского языка)

ПереводыЗакрыт7 заявок276 просмотров
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Необходимо сделать перевод 33 страниц А4 формата с английского или русского на иврит. Очень нужен переводчик - носитель языка. Или качественный перевод с учетом ключевых слов. Назначьте Вашу цену. Текст предоставляем подходящему кандидату. Тема: такси и транспортные услуги в Израиле.

3 года назад
guest_16111291251712
3 года в сервисе
Был
3 года назад