Перевод руководства по эксплуатации оборудования на английский

Добрый день! Перевод необходимо сделать очень грамотно, русская версия текста будет еще вычитываться, так как работа над ней была завершена сегодня, в английской же нужно сразу поправить все ошибки (тире, запятые и так далее). Ссылку отправлю кандидатам. Спасибо, ...