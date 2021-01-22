Перевести около 10 страниц текста с русского на английский

ПереводыЗавершен20 заявок468 просмотров
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Добрый день!

Перевод необходимо сделать очень грамотно, русская версия текста будет еще вычитываться, так как работа над ней была завершена сегодня, в английской же нужно сразу поправить все ошибки (тире, запятые и так далее).

Ссылку отправлю кандидатам.

Спасибо, буду ждать предложений.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$70
3 дня
Опять-таки, нет претензий ни к чему, кроме качества перевода. Грубых ошибок нет, но местами потерян смысл, используются кириллические кавычки вместо латинских и так далее. Будем редактировать.
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!
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