Перевод текста 3000 символов

Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление. Нужен RU>ENG перевод 20 описаний фильмов по 1000 знаков (список предоставлю). Размер оплаты: от 25 руб до 30 руб за 1000 знаков ...
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