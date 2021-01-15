Нужен RU>ENG перевод 20 описаний фильмов по 1000 зн. (можно без опыта)

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Нужен RU>ENG перевод 20 описаний фильмов по 1000 знаков (список предоставлю).

Размер оплаты: от 25 руб до 30 руб за 1000 знаков без пробелов.

Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько качество Вашего английского, а также личные человеческие качества, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.

Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.