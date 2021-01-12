Перевод внешнеторгового контракта

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Нужно перевести на английский язык контракт и спецификацию.
2300 слов, 19 тыс знаков с пробелами.
Только с опытом подобных работ.
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