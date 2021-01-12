Перевод внешнеторгового контракта

ПереводыЗакрыт28 заявок506 просмотров
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Нужно перевести на английский язык контракт и спецификацию.

2300 слов, 19 тыс знаков с пробелами.

Только с опытом подобных работ.

3 года назад
Dymyt
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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