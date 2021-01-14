Перевести с украинского

ПереводыЗавершен1 заявка199 просмотров
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Перевести текст с украинского 

https://docs.google.com/document/d/1sF_G7D073DeO7IDtLcNy-Huh0V8vJRLBgdLNQIBJVBQ/edit?usp=drivesdk

3 года назад
Uti_Boze
Никита 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
3 дня
Не совсем точно, но хорошо)
главное смысл))рекомендую заказчика!
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