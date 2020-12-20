Uti_Boze

Никита Uti_Boze

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
13
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Irynaworks
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Как всегда, все отлично)
Качественно и быстро)
Ответный отзыв
Irynaworks
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Как всегда, все отлично)
Как всегда на высоте)
Ответный отзыв
Irynaworks
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Определенно рекомендую!
Как всегда на высоте)
Ответный отзыв
Irynaworks
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Транскрибация текста
Всегда приятно сотрудничать)Рекомендую.
Очень качественно, рекомендую)
Ответный отзыв
Irynaworks
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Четко поставленная задача,оплата в срок)
Качество и быстро, как и обычно
Ответный отзыв
Показать больше отзывов