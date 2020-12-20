Необходима транскрибация текста песни на украинском языке. Ожидается точное воспроизведение слов, чтобы сохранить смысл и звучание оригинала.
- Транскрибациянет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен текст с трека, как обычно)Завершен4 года назад
Как обычно)Завершен4 года назад
Как обычно)Завершен4 года назад
Всё то же самое)Завершен4 года назад
Перевести текст с украинского https://docs.google.com/document/d/1sF_G7D073DeO7IDtLcNy-Huh0V8vJRLBgdLNQIBJVBQ/edit?usp=drivesdkЗавершен4 года назад
Всё то же самое) Прикрепляю аудио и ссылку на видео. На видео слова чётче вроде, полегче будет, как Вам удобнее) https://yadi.sk/i/HDj7punjP1pSWgЗавершен4 года назад
Нужен текст с песни на украинском)Завершен4 года назад
Здравствуйте! Нужен текст с песни на украинском)Завершен4 года назад
Перевести текст на русский. Желательно максимально близко оригинала придерживаться, но чтобы на русском смысл не терялся. Текст прикрепил в pdf файлЗавершен4 года назад
Нужно перенести контрольную по математическим методам обработки информации и принятию решений в doc файл, со всеми формулами, табличками, что там есть (чтобы всё точь-в-точь), графики можно картинкой с pdf файла.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Не могли бы помочь понять, что рэпер читает в местах, где знаки вопроса стоят? "В нашей хате тебя нету - малавита на*** ????????, давай выпьем же у бара" "Ты ...Транскрибация4 заявкиЗакрыт4 года назад
Всё то же самое, перевести текст на русский. Прикрепляю файл с текстом, ибо тут почему-то некорректно отображаются 4 четверостишияЗавершен4 года назад
Нужно перевести трек на русский с финала одного украинского рэп баттла с полным сохранением смысла и структуры текста. Главное условие выполнения заказа: каждая мысль автора должна быть понятна и донесена в переводе на русский, рифмы ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Нужен текст на украинском из этого трека и перевод на русский "Хоф" и "Малавита" из первой части - название групп музыкальных.Закрыт4 года назад
Нужен текст из трека на украинском. Перевод не обязателен, но желателен) "хоф" и "малавита" - название групп музыкальных.Транскрибациянет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть трек на украинском языке на 30 секунд, нужен текст этого трека тоже на украинском соответственно. Перевод на русский не нужен, чисто текст на украинском.Завершен5 лет назад