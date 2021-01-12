Транскрибация песни

Сделать Транскрибацию лекции из видео формата в текст (180 минут). Находится на ютубе .[url=https://m.youtube.com/watch?v=aqWPFkzS8kk] https://m.youtube.com/watch?v=aqWPFkzS8kk [/url]Стоимость за заказ 1000р. Есть около 10 лекций, которые надо будет перевести. Только смс. Не звоните