Транскрибация песни

ТранскрибацияЗавершен1 заявка296 просмотров
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Всё то же самое)

Прикрепляю аудио и ссылку на видео. На видео слова чётче вроде, полегче будет, как Вам удобнее) 

https://yadi.sk/i/HDj7punjP1pSWg

3 года назад
Uti_Boze
Никита 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Irynaworks
19 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$4
1 день
Качество и быстро, как и обычно
Четко поставленная задача,оплата в срок)