Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.
Основное направление – перевод текстов с английского на русский/украинский, с русского на украинский и наоборот. Также занимаюсь транскрибированием аудио- и видеофайлов на английском, русском, украинском. Уровень английского – Upper-intermediate. Русским и украинским владею в совершенстве. По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения, буду рада сотрудничеству.
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Портфолио
- Транскрибация и дальнейший перевод видео ENG-RU124 просмотра
- Транскрибация и дальнейший перевод видео ENG-RU96 просмотров
- Транскрибация и дальнейший перевод видео ENG-RU109 просмотров
- Транскрибация и перевод видео с английского112 просмотров
- Перевод видео с английского + транскрибация148 просмотров
- Перевод с английского + транскрибация112 просмотров
- Перевод видео на русский язык + транскрибация138 просмотров
- Перевод видео с английского на русский язык99 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Качественно и быстро)
Ответный отзыв
Как всегда, все отлично)
$1
10 баллов
4 года назад
Как всегда на высоте)
Ответный отзыв
Как всегда, все отлично)
$8
10 баллов
4 года назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Задача была четко поставлена, оплата в срок. Рекомендую.
$2
10 баллов
4 года назад
Как всегда на высоте)
Ответный отзыв
Определенно рекомендую!
$4
10 баллов
4 года назад
Очень качественно, рекомендую)
Ответный отзыв
Всегда приятно сотрудничать)Рекомендую.