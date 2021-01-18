Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.

Основное направление – перевод текстов с английского на русский/украинский, с русского на украинский и наоборот. Также занимаюсь транскрибированием аудио- и видеофайлов на английском, русском, украинском. Уровень английского – Upper-intermediate. Русским и украинским владею в совершенстве. По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения, буду рада сотрудничеству.