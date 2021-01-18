Irynaworks

Ирина Почернина Irynaworks

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.

Основное направление – перевод текстов с английского на русский/украинский, с русского на украинский и наоборот. Также занимаюсь транскрибированием аудио- и видеофайлов на английском, русском, украинском. Уровень английского – Upper-intermediate. Русским и украинским владею в совершенстве. По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения, буду рада сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

Uti_Boze
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Качественно и быстро)
Как всегда, все отлично)
Ответный отзыв
Uti_Boze
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Как всегда на высоте)
Как всегда, все отлично)
Ответный отзыв
guest_1590698139098
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Транскрибация аудио в текст
Отличная работа
Задача была четко поставлена, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Uti_Boze
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Транскрибация песни
Как всегда на высоте)
Определенно рекомендую!
Ответный отзыв
Uti_Boze
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Транскрибация текста
Очень качественно, рекомендую)
Всегда приятно сотрудничать)Рекомендую.
Ответный отзыв
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