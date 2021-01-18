Транскрибация

$1
ТранскрибацияЗавершен2 заявки139 просмотров
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Расшифровать три видеофрагмента - в общем около 10 минут.

3 года назад
Ggermiona
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
linalyu872
Лина Лиу 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$1
1 день
Заказ выполнен хорошо, вовремя.
было приятно поработать!