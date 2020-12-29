Транскрибация

ТранскрибацияЗакрыт536 заявок11929 просмотров
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Есть много небольших видео от 30 секунд до 10 минут. Всего на 4 часа. Мне нужен печатный текст. Материал можно отдавать по мере готовности. Часть завтра, пн, вт, ср

3 года назад
guest_16101941634172
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gravitation35
Анна 
39 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$20
2 дня
Ответственный заказчик