Транскрибация

10 опросов, по 5-8 минут каждый (общая длительность - 1 час) Разделить диалог на респондента / интервьюера (Р/И) Предоставить текст в формате .doc
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть много небольших видео от 30 секунд до 10 минут. Всего на 4 часа. Мне нужен печатный текст. Материал можно отдавать по мере готовности. Часть завтра, пн, вт, ср
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