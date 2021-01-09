Перевести инструкцию к смарт часам

Есть wordpress плагин sabai-discuss, в нем есть 2 языковых файла, выглядят они приблизительно так: http://joxi.ru/Vrw4M3Pi4XzY8m Нужно перевести это на русский язык. При помощи программы POEdit, она бесплатная, созданная как раз для этого. В файлах 360 и 1068 таких записей. Файлы ...
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перевести инструкцию по настройке и использованию
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