Перевод wordPress плагина

Есть wordpress плагин sabai-discuss, в нем есть 2 языковых файла, выглядят они приблизительно так:

http://joxi.ru/Vrw4M3Pi4XzY8m

Нужно перевести это на русский язык. При помощи программы POEdit, она бесплатная, созданная как раз для этого.

В файлах 360 и 1068 таких записей. Файлы в архиве во вложении.

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