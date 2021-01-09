Перевод wordPress плагина

https://drive.google.com/file/d/1mgV73Mhgza9Z30GimiWOdH2p9usHJO6O/view?usp=sharing 4500 слов без автопереводчиков (носители языка будут вычитывать потом)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть wordpress плагин sabai-discuss, в нем есть 2 языковых файла, выглядят они приблизительно так:
Нужно перевести это на русский язык. При помощи программы POEdit, она бесплатная, созданная как раз для этого.
В файлах 360 и 1068 таких записей. Файлы в архиве во вложении.
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