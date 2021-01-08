Перевод текста на испанский, немецкий, французский, итальянский

ПереводыЗакрыт39 заявок911 просмотров
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https://drive.google.com/file/d/1mgV73Mhgza9Z30GimiWOdH2p9usHJO6O/view?usp=sharing

4500 слов

без автопереводчиков (носители языка будут вычитывать потом)

3 года назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад