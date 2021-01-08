Нужен точный перевод словосочетаний для татуировки. Буквально одно предложение. Нет времени, друг! Есть время только для великих свершений. ——> No time, friend.There is only time for great things. В общем нужен правильный перевод для ...
Перевод текста на испанский, немецкий, французский, итальянский
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https://drive.google.com/file/d/1mgV73Mhgza9Z30GimiWOdH2p9usHJO6O/view?usp=sharing
4500 слов
без автопереводчиков (носители языка будут вычитывать потом)
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