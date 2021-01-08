Перевод текста на испанский, немецкий, французский, итальянский

Добрый день, нужно выполнить перевод и адаптацию песни. В глубинах Черной Горы. Скрывались исчадия тьмы Во тьме, лабиринтов адепты хранят Загадку закрытых врат! Ключ генерала хранит при себе. Безумный змей в черной броне! Настал пора нам собраться друзья Под гнетом и в страхе ...