Перевод сайта на английский язык

Текст 9500 символов с пробелами. Нужен качественный перевод. Перед тем как начать попросим перевести тестовый параграф.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести весь сайт с русского на английский язык. Работа постранично, совместно с разработчиком сайта.
Сайт по теме: производство алюминиевых радиаторов отопления.
Важно: с кандидатом нужно заключить договор об оказании услуг. Оплата будет производится по договору на расчётный счёт
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