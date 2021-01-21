Перевод документа Word 5188 слов с английского на русский. Ремонт авто

Имеется документ Word с 5188 словами и иллюстрациями, слова на которых тоже можно редактировать прямо в Word. Тематика текста - ремонт автомобилей.

Необходимо перевести текст документа (который можно редактировать в Word с английского на русский и просто сохранить изменённый документ.

Сам документы вышлю в личном сообщении.