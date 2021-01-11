Перевод интерфейса интернет-магазина на польский

Нужно разговорное знание французского. Задача - созвонитьсяс французским производителем, попросить прислать условия работы с Россией, задача – начать диалог, чтобы дальше я мог по электронной почте договориться о деталях. Звонок за ваш счет (если есть оплаченный тариф ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин с интерфейсом на английском языке (тема из шаблона), который необходимо перевести на польский. Перевести необходимо только структурную частью страниц: заголовки, подписи на кнопках и т.д. Работать с контентом магазина не нужно
Требования:
- пройти по всем страницам магазина и дать переводы заголовков/подписей/кнопок. Страницы: главная, категория, страница товара, корзина, пара выпадающих окон
- подписи на кнопках должны быть максимально привычными для польского пользователя
- работать с админкой магазина не нужно. Все переводы можно обозначить на скриншоте и администратор по запросу их быстро перенест в админку
- элементы, которые не знаете как перевести, можно посмотреть на любом польском магазине
В заявке укажите уровнь знания польского (опыт/курсы/кейсы)
Кандидатам отправлю ссылку на магазин и подробности для оценки
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