Перевод интерфейса интернет-магазина на польский

Есть интернет-магазин с интерфейсом на английском языке (тема из шаблона), который необходимо перевести на польский. Перевести необходимо только структурную частью страниц: заголовки, подписи на кнопках и т.д. Работать с контентом магазина не нужно

Требования:

- пройти по всем страницам магазина и дать переводы заголовков/подписей/кнопок. Страницы: главная, категория, страница товара, корзина, пара выпадающих окон

- подписи на кнопках должны быть максимально привычными для польского пользователя

- работать с админкой магазина не нужно. Все переводы можно обозначить на скриншоте и администратор по запросу их быстро перенест в админку

- элементы, которые не знаете как перевести, можно посмотреть на любом польском магазине

В заявке укажите уровнь знания польского (опыт/курсы/кейсы)

Кандидатам отправлю ссылку на магазин и подробности для оценки