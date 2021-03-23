Перевести 8 минутное видео с русского языка на английский

Есть интернет-магазин с интерфейсом на английском языке (тема из шаблона), который необходимо перевести на польский. Перевести необходимо только структурную частью страниц: заголовки, подписи на кнопках и т.д. Работать с контентом магазина не нужно Требования: - пройти по ...
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Нужно перевести видео продолжительностью 8 минут 44 секунды. На видео русская речь, медленная и чётко слышная. Видео по теме "обучение как играть" про компьютерную игру. Вам нужно перевести это видео на английский язык. Ничего озвучивать не нужно. Нужен только текст на английском языке.
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