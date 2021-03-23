Перевести 8 минутное видео с русского языка на английский

ПереводыЗавершен29 заявок973 просмотра
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Нужно перевести видео продолжительностью 8 минут 44 секунды. На видео русская речь, медленная и чётко слышная. Видео по теме "обучение как играть" про компьютерную игру. Вам нужно перевести это видео на английский язык. Ничего озвучивать не нужно. Нужен только текст на английском языке.

3 года назад
bachinskiy
Владислав 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dianessa5
22 годаКазахстан
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$3
2 дня
Всё было выполнено быстро. Хороший перевод
Хороший заказчик, объяснил все досконально и четко! Рекомендую!
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