Valentina00000

Валентина Valentina00000

 
48 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевод текстов

Я выполняю письменные переводы английского, французского языков с 2018 года. Также могу легко сделать конспекты, решить домашние работы, помощь как репетитора и другие подобные работы.

Выполню качественно, в срок и недорого.

Мои качества: легко переношу поправки и пожелания к выполнению работы, ответственность и всегда отвечаю на вопросы.

Отзывы заказчиков

aleksei99
Алексей 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Перевод текстов для сайта с русского на английский
Все устроило
Приятно было сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
13x_skywalker
Наталина 
31 год
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$15
2 балла
4 года назад
Перевод 16 стр технического текста об авиации
Отвратительная работа, исполнитель после прогона через переводчик не удосужилась даже немного подправить перевод. В итоге текст совершенно нельзя использовать. Забрала деньги, на сообщения не отвечает, хотя и бывает на сайте и оставила даже мне отзыв. По мейлу отвечает 16-летний подросток, соответственно обманывает уже на этапе обсуждения деталей работы. Хотите остаться без денег и работы за которую оплатили - обращайтесь к ней. Описание обязанностей на карточке ложное. Отзывы вероятно тоже накрученные.
Хороший, вежливый заказчик. Чёткая постановка задачи. Было приятно сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
commerce
Артемий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перевести инструкцию беговой дорожки с английского на русский
Все хорошо.
Хороший заказчик. В процессе работы не было никаких непоняток. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
phototastyfood
Дэвид 
54 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
9 баллов
4 года назад
Перевести текст с английского на русский
доброжелательный исполнитель
Отличный заказчик! Было легко и приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
denisburkin
Денис 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод на английский
Переведено все быстро
Было приятно работать!
Ответный отзыв
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Переводы
9 отзывов(-1)
$3/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга