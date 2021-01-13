Перевод текстов
Я выполняю письменные переводы английского, французского языков с 2018 года. Также могу легко сделать конспекты, решить домашние работы, помощь как репетитора и другие подобные работы.
Выполню качественно, в срок и недорого.
Мои качества: легко переношу поправки и пожелания к выполнению работы, ответственность и всегда отвечаю на вопросы.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать! Рекомендую!
$15
2 балла
4 года назад
Отвратительная работа, исполнитель после прогона через переводчик не удосужилась даже немного подправить перевод. В итоге текст совершенно нельзя использовать. Забрала деньги, на сообщения не отвечает, хотя и бывает на сайте и оставила даже мне отзыв. По мейлу отвечает 16-летний подросток, соответственно обманывает уже на этапе обсуждения деталей работы. Хотите остаться без денег и работы за которую оплатили - обращайтесь к ней. Описание обязанностей на карточке ложное. Отзывы вероятно тоже накрученные.
Ответный отзыв
Хороший, вежливый заказчик. Чёткая постановка задачи. Было приятно сотрудничать! Рекомендую!
$5
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. В процессе работы не было никаких непоняток. Быстрая оплата. Рекомендую!
$1
9 баллов
4 года назад
доброжелательный исполнитель
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Было легко и приятно работать. Рекомендую!
$10
10 баллов
4 года назад
Переведено все быстро
Ответный отзыв
Было приятно работать!
Переводы
9 отзывов(-1)
$3/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга