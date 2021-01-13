Перевод текстов

Я выполняю письменные переводы английского, французского языков с 2018 года. Также могу легко сделать конспекты, решить домашние работы, помощь как репетитора и другие подобные работы.

Выполню качественно, в срок и недорого.

Мои качества: легко переношу поправки и пожелания к выполнению работы, ответственность и всегда отвечаю на вопросы.