Перевод с немецкого

Здравствуйте. Мне нужно чтобы человек посмотрел несколько видео на английском на ютубе (4-5 часов их суммарная продолжительность в зависимости от скорости воспроизведения видео) которые объединяет одна тема, а затем сформулировал ее вкратце на русском языке. Видео называются ...