Вычитка английского текста на сайте

ПереводыЗакрыт13 заявок371 просмотр
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Только для носителей языка (английский язык). Нужно прочитать тексты на сайте и в рекламных объявлениях, отметить неправильные или непонятные фразы или ошибки и прислать замечания. 

3 года назад
Vatvit
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад