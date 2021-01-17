Перевод с русского на чешский. Общая тематика

ПереводыЗакрыт28 заявок1356 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно перевести маленькие короткие тексты (в общей суме 890 слов) с русского на чешский.  Тематика - общая, повседневные темы. 

Количество слов всего - 890. Знаков без пробелов - 4650. С пробелами - 5540.  

3 года назад
guest_16108362111238
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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