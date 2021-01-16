Перевод небольшого текста с японского языка

Нужен перевод текста только носители Оптовый заказ от 100 работ Немецкий Итальянский Французский Норвежский Греческий Португальский Шведский Голландский Финский Японский Польский Фарси Филиппинский Вьетнамский Арабский (ОАЭ) Датский Чешский Каталонский Болгарский Хорватский Сербский Венгерский Эстонский
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Нужен знаток японского, хотя бы любитель. Задача: нужно перевести текст размером в 31-у страницу, который будет выслав в виде Word-файла, и размер шрифта равняется 12-и. Срок выполнения: 10 дней, может быть увеличен.
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