Перевести тексты с немецкого на голландский, желательно носитель языка

Добрый день, уважаемые исполнители,

Нужен переводчик (желательно носитель языка) для перевода описаний ювелирных изделий с немецкого на голландский.

Вам будут даны тексты на немецком для сережек, цепочек и браслетов из золота, их нужно будет перевести на голландский + если надо откорректировать таким образом, чтобы текст легко читался и хорошо воспринимался голландцами. Текст продающий. Примерное количество символов : 10 000.

Подробное ТЗ выбранному исполнителю.

Мы ищем профессионала в своем деле.

Если сработаемся, то сможем предложить Вам другие интересные проекты.