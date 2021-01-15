Ищем переводчика с русского языка на итальянский

Необходимо перевести на итальянский язык все страницы сайта http://meditation.supriya-yoga-flow.com/ без автоперевода, проверять будет носитель языка

Также нужно перевести на итальянский 8 офферов для креативов, 2 рекламных поста и 2 письма для рассылки. Всего где-то 2200 слов (посчитал Word)

При продуктивном сотрудничестве готовы продолжить работу на долгосрочной основе (необходимо будет переводить посты для инстаграм и тексты для рассылок)

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