Сотрудник технической поддержки (письменный английский язык)

$300
ПереводыЗакрыт19 заявок816 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуются сотрудники службы технической поддержки конструктора сайтов.

Полная и частичная занятость.

Тип работы: удаленный

Описание вакансии:

Nicepage — это команда, работающая в области автоматизации дизайна и интернет технологий более 20 лет. Мы создали десятки продуктов, известных во всем мире. Сейчас мы ищем в команду сотрудника технической поддержки.

Наши ожидания:

- Уверенное владение письменным английским языком;

- Базовые знания HTML и WordPress дополнительный плюс.

Характер рабочих задач:

- Предоставление ответов на письменные запросы клиентов.

Мы готовы предложить:

- Стабильную зарплату по результатам собеседования;

- Оплачиваемый испытательный срок и период обучения;

- Возможность всестороннего развития;

- Отпуск 10 рабочих дней;

- Выходные по рабочему календарю;

- Свободный график работы, при условии работы 8 часов в день;

- Работу в команде единомышленников;

- Размер зарплаты устанавливается по результатам собеседования.

Ждем Ваших резюме!

3 года назад
nicepage
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
день назад
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