Необходимо перевести 1500 слов с английского на хинди. Документ во вложении. Указывайте пожалуйста цену. Есть еще много задач по таким переводам.
Сотрудник технической поддержки (письменный английский язык)
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На постоянную удаленную работу требуются сотрудники службы технической поддержки конструктора сайтов.
Полная и частичная занятость.
Тип работы: удаленный
Описание вакансии:
Nicepage — это команда, работающая в области автоматизации дизайна и интернет технологий более 20 лет. Мы создали десятки продуктов, известных во всем мире. Сейчас мы ищем в команду сотрудника технической поддержки.
Наши ожидания:
- Уверенное владение письменным английским языком;
- Базовые знания HTML и WordPress дополнительный плюс.
Характер рабочих задач:
- Предоставление ответов на письменные запросы клиентов.
Мы готовы предложить:
- Стабильную зарплату по результатам собеседования;
- Оплачиваемый испытательный срок и период обучения;
- Возможность всестороннего развития;
- Отпуск 10 рабочих дней;
- Выходные по рабочему календарю;
- Свободный график работы, при условии работы 8 часов в день;
- Работу в команде единомышленников;
- Размер зарплаты устанавливается по результатам собеседования.
Ждем Ваших резюме!
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