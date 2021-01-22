Перевести около 10 страниц текста с русского на украинский

Добрый день!

Перевод необходимо сделать очень грамотно, русская версия текста будет еще вычитываться, так как работа над ней была завершена сегодня, в украинской же нужно сразу поправить все ошибки (тире, запятые и так далее).

Ссылку отправлю кандидатам.

Спасибо, буду ждать предложений.