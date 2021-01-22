Перевести около 10 страниц текста с русского на украинский

ПереводыЗавершен21 заявка319 просмотров
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Добрый день!

Перевод необходимо сделать очень грамотно, русская версия текста будет еще вычитываться, так как работа над ней была завершена сегодня, в украинской же нужно сразу поправить все ошибки (тире, запятые и так далее).

Ссылку отправлю кандидатам.

Спасибо, буду ждать предложений.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$30
2 дня
Нет вопросов к четкости, мы получили результат вовремя. За качество "5" поставить не могу, в тексте встречалось достаточно много ошибок (например, русизмы, неподходящие "в" и "у"). Текст требует редактуры.
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!
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