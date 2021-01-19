Перевод меню в .ai формате

Есть меню кафе в формате .ai на русском языке (приаттачено). Нужно перевести его на украинский и английский языки. Можно использовать Google Translate, я потом скажу, если что-то нужно будет подправить. При этом сохранить все шрифты и чтобы верстка не разъехалась.

На выходе мне нужны будут 2 новых .ai файла (укр и англ) и 2 двухстраничных PDF из них