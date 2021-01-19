Перевод меню в .ai формате

ПереводыЗавершен13 заявок612 просмотров
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Есть меню кафе в формате .ai на русском языке (приаттачено). Нужно перевести его на украинский и английский языки. Можно использовать Google Translate, я потом скажу, если что-то нужно будет подправить. При этом сохранить все шрифты и чтобы верстка не разъехалась.

На выходе мне нужны будут 2 новых .ai файла (укр и англ) и 2 двухстраничных PDF из них

3 года назад
Fesss
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mynameisnastiia
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$8
2 дня
Все отлично, работа выполнена быстро, основные задержки были из-за проверок на моей стороне. Рекомендую.
Отлично и оперативно поработали. Рекомендую:)
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