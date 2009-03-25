Отличный исполнитель. Сразу предложила несколько возможных концепций, из которых я уже выбирал, что мне больше подходит (поскольку я изначально не знал, что именно нужно) и учитывала все мои пожелания в процессе работы. Вся работа выполнена точно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.