Fesss

Андрей Шевченко Fesss

 
36 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, XHTML, CSS, доработка чужого кода. ZCE

На данный момент принимаю только личные предложения - если я Вам нужен - пишите в личку или e-mail.

Знания, технологии, стандарты:

- PHP 4.x, 5.x.

- Знание языка SQL и некоторых его диалектов;

- СУБД MySQL 3.x-5.x;

- JavaScript;

- XML;

- HTML/XHTML - соответствие стандарту консорциума W3C;

- Знание методов и технологий атак в Сети. Защита от них;

- Опыт использования модуля Apache mod_rewrite (создание "дружественных" URL);

- Опыт использования AJAX (обмен данных между браузером и сервером без перезагрузки страницы на основе HTTPXMLRequest);

- Опыт работы со многими популярными готовыми скриптами (CMS, форумы, Интернет-магазины и пр.);

- Опыт изменения/доработки/написания дополнительных модулей для уже существующих систем;

- Опыт доработки чужого кода;

- Полная техническая поддержка клиента по выполненному проекту.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSApacheAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод меню в .ai формате

    Есть меню кафе в формате .ai на русском языке (приаттачено). Нужно перевести его на украинский и английский языки. Можно использовать Google Translate, я потом скажу, если что-то нужно будет подправить. При этом сохранить все шрифты ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка из AI файла

    Есть меню кафе в AI формате (PDF приаттачен). Необходимо его сверстать в HTML+CSS, адаптивно - так, чтобы на десктопе отображался примерно как в макете, на мобильных блоки должны уходить друг под друга. Разделение на страницы в ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • C# численное интегрирование системы дифф уравнений

    Есть система дифференциальных неоднородных уравнений (в приложении) (функции времени - альфа, дельта v, дельта r, дельта омега, дельта a; R, g - постоянные). Необходимо численно проинтегрировать ее на интервале времени. Метод - Рунге-Кутта 4-го порядка. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обои из фотографии

    Имеется фотография девушки (2848x4288 px). Из нее неоходимо сделать красивые обои на рабочий стол (не менее 1280x1024 px). Конкретного задания нет, тут уж Ваше творчество. Будет очень хорошо, если у Вас были подобные работы, и Вы приведете ссылки ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
mynameisnastiia
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Перевод меню в .ai формате
Отлично и оперативно поработали. Рекомендую:)
Все отлично, работа выполнена быстро, основные задержки были из-за проверок на моей стороне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Zhebil
Женя 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка из AI файла
Приятный заказчик. Правки по делу. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!
Задача выполнена раньше срока, небольшие замечания сразу же исправлены, качество на уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
drkot
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$20
10 баллов
15 лет назад
C# численное интегрирование системы дифф уравнений
Хороший заказчик. Приятно работать.
Хороший исполнитель, все выполнено четко. И не подымает цены на заоблачные планки, как некоторые его коллеги. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Edberrot
Валерия 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
25 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Обои из фотографии
Приятно было поработать. Рекомендую
Отличный исполнитель. Сразу предложила несколько возможных концепций, из которых я уже выбирал, что мне больше подходит (поскольку я изначально не знал, что именно нужно) и учитывала все мои пожелания в процессе работы. Вся работа выполнена точно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв