Есть меню кафе в формате .ai на русском языке (приаттачено). Нужно перевести его на украинский и английский языки. Можно использовать Google Translate, я потом скажу, если что-то нужно будет подправить. При этом сохранить все шрифты ...
На данный момент принимаю только личные предложения - если я Вам нужен - пишите в личку или e-mail.
Знания, технологии, стандарты:
- PHP 4.x, 5.x.
- Знание языка SQL и некоторых его диалектов;
- СУБД MySQL 3.x-5.x;
- JavaScript;
- XML;
- HTML/XHTML - соответствие стандарту консорциума W3C;
- Знание методов и технологий атак в Сети. Защита от них;
- Опыт использования модуля Apache mod_rewrite (создание "дружественных" URL);
- Опыт использования AJAX (обмен данных между браузером и сервером без перезагрузки страницы на основе HTTPXMLRequest);
- Опыт работы со многими популярными готовыми скриптами (CMS, форумы, Интернет-магазины и пр.);
- Опыт изменения/доработки/написания дополнительных модулей для уже существующих систем;
- Опыт доработки чужого кода;
- Полная техническая поддержка клиента по выполненному проекту.
- Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть меню кафе в AI формате (PDF приаттачен). Необходимо его сверстать в HTML+CSS, адаптивно - так, чтобы на десктопе отображался примерно как в макете, на мобильных блоки должны уходить друг под друга. Разделение на страницы в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть система дифференциальных неоднородных уравнений (в приложении) (функции времени - альфа, дельта v, дельта r, дельта омега, дельта a; R, g - постоянные). Необходимо численно проинтегрировать ее на интервале времени. Метод - Рунге-Кутта 4-го порядка. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Имеется фотография девушки (2848x4288 px). Из нее неоходимо сделать красивые обои на рабочий стол (не менее 1280x1024 px). Конкретного задания нет, тут уж Ваше творчество. Будет очень хорошо, если у Вас были подобные работы, и Вы приведете ссылки ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад