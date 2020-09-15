Необходимо создавать статьи на английском языке, проверенные на плагиат и не имеющие грубых следов использования AI. Возможен перевод с русского или украинского языка уже опубликованных статей, главным условием выполнения в данном случае будет проверка на ...
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- $7Написание статейПеревод с русского на украинскийКопирайтинг27 заявокОткрыт11 дней назад
Перевод с русского на украинский языкПеревод с русского на украинскийПереводы542 заявкиЗакрытгод назад
Закончить перевод c русского на украинский действующий сайт sanita.kiev.uaПеревод с русского на украинскийПереводы39 заявокЗакрыт2 года назад
Перевод с русского на украинскийПеревод с русского на украинскийПереводы90 заявокЗакрыт2 года назад
20 страниц А4 с рисунками и прочее. Грамотный перевод с русского на украинский язык.Перевод с русского на украинскийЗавершен2 года назад
Мы создаем развивающие математические игры для детей. Нужно вычитать и при необходимости отредактировать перевод с русского на украинский язык для следующих файлов. 1) Тексты на перевод (русская версия) - _украинский_ (игра1_игра2_программа_лояльности).xlsx - содержит тексты для перевода (в ...Перевод с русского на украинскийРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен2 года назад
У меня УТ 11.4 - дв некоторых формах мне надо сделать кнопки/ссылки при клике на которые брался бы текст из одного поля, переводился с русского на украинский и помещался в другое поле. Должно работать в таких ...Перевод с русского на украинский1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен грамотный перевод с русского языка на украинский для сайта https://anna-lisovets.com/ua/. Желательно разбираться в теме "красота и здоровье"Перевод с русского на украинскийПереводы159 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для перевода с русского на украинский язык. Обязательные требования: 1) аккаунт на текст.ру; 2) Хороший украинский язык.Перевод с русского на украинскийПереводы195 заявокЗакрыт3 года назад
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Перевод теста с русского языка на украинский язык.Перевод с русского на украинскийПереводы11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перевести 1090 слов с русского на украинский для сайта компьютерных услуг. Текст простой, перевести не займет особого труда.Перевод с русского на украинскийЗавершен4 года назад
Есть много текстов на английском. Нужен перевод на русский, или украинский. Указывайте цену за 1000 англ символов, и с какими из языков можете работать. [i]Пожалуйста, учтите сразу, за тупо копипаст Google translate платить не буду.[/i]Перевод с русского на украинскийПереводы183 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен грамотный перевод с русского на украинский язык текста ниже. Текст не должен содержать грамматических и синтаксических ошибок. _______________________________________________________ [b]Перчатки Лаборант нитриловые PF 6-029[/b] 100 пар/упак. Размеры: S, M, L, XL - «Обоюдорукие» перчатки, что делает их максимально удобными ...Перевод с русского на украинскийЗавершен4 года назад
Здравствуйте, нужен перевод названий праздников и их кратких описаний (1-2 предложения) с украинского на русский. Указывайте, пожалуйста стоимость за 1000ЗБП. По просьбе вышлю Вам сам документ.Перевод с русского на украинскийПереводы54 заявкиЗакрыт4 года назад
В прикрепленном файле вы найдете 3 статьи на экономическую тему. В общей сложности 3,5 страницы текста. Перевод с русского на украинский.Перевод с русского на украинскийПереводы29 заявокЗакрыт5 лет назад
Перевод текста социологической тематики на 4 тыс. знаков Требуется не просто машинный перевод, а соблюдение стилистики, орфографии, пунктуации Желательно от филологаПеревод с русского на украинскийЗакрыт5 лет назад
Перевод текстов.С русского на украинский,или наоборот.Перевод с русского на украинскийПереводы62 заявкиЗакрыт5 лет назад
13 страниц. Таблицы и формулыПеревод с русского на украинскийПереводы49 заявокЗакрыт5 лет назад
+- 1500 товаров требуют перевода с русского на украинский! без опыта достаточно знать гугл транслейт! Описание, характеристики, атрибуты, проверка описания на корректность вывода (без ссылок, кривого текста, базовый стиль текста, читаемость, разделение на блоки(абзац), выделение заголовков) цена ...OpenCartПеревод с русского на украинскийПереводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется перевести текст на Украинский. Прогон через автопереводчики не принимается. Принимается текст без ошибок. Пожалуйста сразу пишите полную цену за работу.Перевод с русского на украинскийЗавершен5 лет назад