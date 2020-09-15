Заказать перевод с русского на украинский

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  • Написание статей на английском языке

    $7

    Необходимо создавать статьи на английском языке, проверенные на плагиат и не имеющие грубых следов использования AI. Возможен перевод с русского или украинского языка уже опубликованных статей, главным условием выполнения в данном случае будет проверка на ...

    Написание статейПеревод с русского на украинский
    Копирайтинг27 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Вычитать перевод с русского на украинский для математ. игр для детей

    Мы создаем развивающие математические игры для детей. Нужно вычитать и при необходимости отредактировать перевод с русского на украинский язык для следующих файлов. 1) Тексты на перевод (русская версия) - _украинский_ (игра1_игра2_программа_лояльности).xlsx - содержит тексты для перевода (в ...

    Перевод с русского на украинский
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • В 1С сделать перевод поля с помощью Google Translate

    У меня УТ 11.4 - дв некоторых формах мне надо сделать кнопки/ссылки при клике на которые брался бы текст из одного поля, переводился с русского на украинский и помещался в другое поле. Должно работать в таких ...

    Перевод с русского на украинский
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод с русского на украинский

    Нужен грамотный перевод с русского языка на украинский для сайта https://anna-lisovets.com/ua/.  Желательно разбираться в теме "красота и здоровье"

    Перевод с русского на украинский
    Переводы159 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод с русского на украинский язык 18+

    Требуется копирайтер для перевода с русского на украинский язык. Обязательные требования: 1) аккаунт на текст.ру; 2) Хороший украинский язык.

    Перевод с русского на украинский
    Переводы195 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод с русского на украинский

    Нужно перевести 1090 слов с русского на украинский для сайта компьютерных услуг. Текст простой, перевести не займет особого труда.

    Перевод с русского на украинский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод текста ENG -> RU или ENG -> UA

    Есть много текстов на английском. Нужен перевод на русский, или украинский. Указывайте цену за 1000 англ символов, и с какими из языков можете работать. [i]Пожалуйста, учтите сразу, за тупо копипаст Google translate платить не буду.[/i]

    Перевод с русского на украинский
    Переводы183 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод и редактирование небольшого текста

    Нужен грамотный перевод с русского на украинский язык текста ниже. Текст не должен содержать грамматических и синтаксических ошибок.   _______________________________________________________ [b]Перчатки Лаборант нитриловые PF 6-029[/b] 100 пар/упак. Размеры: S, M, L, XL - «Обоюдорукие» перчатки, что делает их максимально удобными ...

    Перевод с русского на украинский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод с русского на украинский

    Здравствуйте, нужен перевод названий праздников и их кратких описаний (1-2 предложения) с украинского на русский. Указывайте, пожалуйста стоимость за 1000ЗБП. По просьбе вышлю Вам сам документ.

    Перевод с русского на украинский
    Переводы54 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод экономических статей [РУС - УКР]

    В прикрепленном файле вы найдете 3 статьи на экономическую тему. В общей сложности 3,5 страницы текста. Перевод с русского на украинский.

    Перевод с русского на украинский
    Переводы29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод с русского на украинский

    Перевод текста социологической тематики на 4 тыс. знаков Требуется не просто машинный перевод, а соблюдение стилистики, орфографии, пунктуации Желательно от филолога

    Перевод с русского на украинский
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод текста

    Перевод текстов.С русского на украинский,или наоборот.

    Перевод с русского на украинский
    Переводы62 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • На сайте OpenCart перевод товаров на украинский язык!

    +- 1500 товаров требуют перевода с русского на украинский! без опыта достаточно знать гугл транслейт! Описание, характеристики, атрибуты, проверка описания на корректность вывода (без ссылок, кривого текста, базовый стиль текста, читаемость, разделение на блоки(абзац), выделение заголовков) цена ...

    OpenCartПеревод с русского на украинский
    Переводы10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод с Русского на Украинский

    Требуется перевести текст на Украинский. Прогон через автопереводчики не принимается. Принимается текст без ошибок. Пожалуйста сразу пишите полную цену за работу.

    Перевод с русского на украинский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад