Перевод с русского на украинский

ПереводыЗакрыт40 заявок584 просмотра
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Перевод текста социологической тематики на 4 тыс. знаков

Требуется не просто машинный перевод, а соблюдение стилистики, орфографии, пунктуации

Желательно от филолога

5 лет назад
guest_15521528648716
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mirka_N
Марина 
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
WMZ