Носитель турецкого языка - перевод текстов.

ПереводыЗакрыт8 заявок201 просмотр
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Добрый день. Нужен переводчик, носитель турецкого языка. В идеале - лингвистическое образование. 

Будет несколько задач по переводу текста упаковки (этикетки) с русского (или английского) на турецкий. И перевод сайта. 

Пишите цену за 1000 знаков. 

5 лет назад
vivoua
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад