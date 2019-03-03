Сообщения на англоязычных форумах, crowd marketing

Текст про боты в вотсап телеграм и тп 430 слов БС
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Нужно оставить 100 комментариев на англоязычных форумах со ссылкой на нужные сайты.
Я буду давать адреса страниц, на которые нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке.
- Ищете подходящий форум/блог. Один из способов: берете анкор, делаете его поиск в гугле с добавлением слова forum. Перед вами будет список форумов и тем, где нужно оставлять комментарии;
- Регистрируетесь на форуме и оставляете комментарий в теме со ссылкой на нужную страницу.
Прочее:
- Ваше сообщение должно быть на английском языке, соответственно нужны базовые знания английского для постинга комментариев;
- Ваше сообщение должно быть уникальным, копировать его с другого форума нельзя;
- На одном форуме оставляете только одну ссылку;
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