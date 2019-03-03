Сообщения на англоязычных форумах, crowd marketing

ПереводыЗакрыт10 заявок275 просмотров
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Нужно оставить 100 комментариев на англоязычных форумах со ссылкой на нужные сайты.

Я буду давать адреса страниц, на которые нужно ссылаться и анкоры, которые нужно устанавливать в ссылке.

  • Ищете подходящий форум/блог. Один из способов: берете анкор, делаете его поиск в гугле с добавлением слова forum. Перед вами будет список форумов и тем, где нужно оставлять комментарии;
  • Регистрируетесь на форуме и оставляете комментарий в теме со ссылкой на нужную страницу.
Ваш комментарий должен содержать полноценный вопрос или ответ, а не быть простой отпиской в стиле Thank you или Useful information... Часть комментариев можно делать с цитатами постов других участников.

Прочее:

  • Ваше сообщение должно быть на английском языке, соответственно нужны базовые знания английского для постинга комментариев;
  • Ваше сообщение должно быть уникальным, копировать его с другого форума нельзя;
  • На одном форуме оставляете только одну ссылку;
Обязательно пишите стоимость одного сообщения.
5 лет назад
danil3000
35 летКипр
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад