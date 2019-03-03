EN Писать контент на английском (статьи-обзоры товаров) C1/C2/Носитель

Необходимы статьи на английском языке. В поисках авторов с уровнем владения языка C1/C2/Носитель.

Прошу уточнять ставку, по которой было бы комфортно сотрудничать на долгосрок.

И хорошо бы получить пример качества текста (от 500 слов, желательно) на английском, на который можно рассчитывать.

Статьи на разные темы (в основном - обзоры продуктов с Amazon + контент по теме).