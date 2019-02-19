JustWilliams

Молодой специалист. Верстает по правилам (учитывает то что Яндекс вводит по верстке, я и не знал, что они там что-то новое пытаются делать, погуглил - действительно, оказывается правила по верстке от Яндекса появились. Точнее рекомендации). Но это лирика. На самом деле - чистый код, без ерунды типа кучи class в стилях. Мне понравилось сотрудничать. Цены не ломит. Сотрудничали по верстке - могу рекомендовать.