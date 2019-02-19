JustWilliams

Добрый вечер. Оплачу консультацию. Возможно ли открыть ИП и работать с бухгалтером удаленно? Рассматриваю работу с иностранными компаниями как ИП в РФ (выплаты партнерских вознаграждений из США) . Хочу платить налоги в РФ, но как же их платить, ...
- Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно найти в Google сайты, на которых продаются товары определенный тематики. Алгоритм действий примерно такой: 1. Гуглим 2. Найденные товары в Excel Хорошо бы знать английский на уровне понимания что это за товар (ну либо по картинкам ориентироваться).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно открутить готовое Youtube-видео в качестве рекламы (на том же Youtube). Есть определенная тематика (ключевые слова), есть каналы, аудиторию из которых можно в Target добавить. Ищу специалиста, который может помочь.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимы статьи на английском языке. В поисках авторов с уровнем владения языка C1/C2/Носитель. Прошу уточнять ставку, по которой было бы комфортно сотрудничать на долгосрок. И хорошо бы получить пример качества текста (от 500 слов, желательно) на английском, ...Переводы12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна верстка (качественная, адаптивная). Макет покажу в личку. Ищу свободного исполнителя) Прошу указывать ценовой диапазон за страницу (внутряк в блог).HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать сайт на WordPress (Статейник). Подобрать, установить, настроить тему. Прошу указать стоимость за час работы (или за проект в целом ориентировочную). А так же примеры сайтов (можно скриншоты), которые уже реализовали.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад