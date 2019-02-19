JustWilliams

Григорий Векелин JustWilliams

 
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Поиск в англ. Google товаров определенной тематики (тем несколько)
Четкое ТЗ, быстрая проверка заданий и моментальная достойная оплата. Однозначно, рекомендую к сотрудничеству!
Поставленные задачи выполнены на отлично. Быстро и с вниканием в ТЗ. Приятно сотрудничать)
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persiklover
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Нужна верстка (качественная, адаптивная)
Отличный заказчик: мало того, что сразу вносит предоплату, так еще и не жмет со сроками - однозначно рекоммендую!
Молодой специалист. Верстает по правилам (учитывает то что Яндекс вводит по верстке, я и не знал, что они там что-то новое пытаются делать, погуглил - действительно, оказывается правила по верстке от Яндекса появились. Точнее рекомендации). Но это лирика. На самом деле - чистый код, без ерунды типа кучи class в стилях. Мне понравилось сотрудничать. Цены не ломит. Сотрудничали по верстке - могу рекомендовать.
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